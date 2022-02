La crisi ucraina e le ripercussioni internazionali a lungo raggio. L’opinione di Valori (Di lunedì 28 febbraio 2022) La situazione in ucraina è cambiata improvvisamente. Dopo che il Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, la Duma di Stato, il Consiglio della Federazione Russa e il Servizio di sicurezza federale russo hanno spinto Putin a riconoscere l’indipendenza della Repubblica popolare di Doneck e della Repubblica popolare di Lugansk, il 21 febbraio 2022 ora locale, il presidente russo Vladimir Putin ha pronunciato un video discorso nazionale, annunciando il riconoscimento dei due luoghi come Paesi indipendenti e firmando accordi e decreti presidenziali pertinenti. Qual è il motivo per cui la Russia ha fatto questa mossa? Da quando Biden è entrato in carica, il gioco geopolitico tra Stati Uniti d’America e Russia si è intensificato in ucraina: perché l’ucraina deve essere il perno della questione? La crisi ... Leggi su formiche (Di lunedì 28 febbraio 2022) La situazione inè cambiata improvvisamente. Dopo che il Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, la Duma di Stato, il Consiglio della Federazione Russa e il Servizio di sicurezza federale russo hanno spinto Putin a riconoscere l’indipendenza della Repubblica popolare di Doneck e della Repubblica popolare di Lugansk, il 21 febbraio 2022 ora locale, il presidente russo Vladimir Putin ha pronunciato un video discorso nazionale, annunciando il riconoscimento dei due luoghi come Paesi indipendenti e firmando accordi e decreti presidenziali pertinenti. Qual è il motivo per cui la Russia ha fatto questa mossa? Da quando Biden è entrato in carica, il gioco geopolitico tra Stati Uniti d’America e Russia si è intensificato in: perché l’deve essere il perno della questione? La...

