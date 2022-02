La Banca centrale Russa annuncia che la Borsa di Mosca resterà chiusa per oggi (Di lunedì 28 febbraio 2022) diversi gli aggiornamenti sulla Borsa internazionale, ecco la decisione della Russia. Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari (Borsa di Milano). Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee, con gli investitori che guardano ai negoziati tra Russia e Ucrania e mentre prosegue la corsa di petrolio e gas. Resta chiusa per l’intera giornata la Borsa di Mosca. Sul fronte societario, soffrono quelle esposte con la Russia, in modo particolare le banche. La Borsa di Mosca resta chiusa ed il blocco delle riserve monetarie europee e statunitensi mettono in crisi la Banca Russa Sono bastati quattro giorni di combattimenti in Ucraina per fare collassare il sistema finanziario della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) diversi gli aggiornamenti sullainternazionale, ecco la decisione della Russia. Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari (di Milano). Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee, con gli investitori che guardano ai negoziati tra Russia e Ucrania e mentre prosegue la corsa di petrolio e gas. Restaper l’intera giornata ladi. Sul fronte societario, soffrono quelle esposte con la Russia, in modo particolare le banche. Ladirestaed il blocco delle riserve monetarie europee e statunitensi mettono in crisi laSono bastati quattro giorni di combattimenti in Ucraina per fare collassare il sistema finanziario della ...

