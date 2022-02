L’11 marzo esce il nuovo singolo ‘Calamità’ del musicista e cantautore romano Eros (Di lunedì 28 febbraio 2022) Uscirà L’11 marzo su tutte le piattaforme musicali il nuovo singolo del musicista e cantautore romano Eros dal titolo Calamità. Il brano completamente autoprodotto dallo stesso Eros al Crazy Horse Studios, parla di passione, delle emozioni e delle sensazioni che ci travolgono quando ci sentiamo attratti come “una calamita” a qualcuno – e, quindi, come una sorta di ‘Calamità’ appunto, da qui la scelta del titolo. Da un punto di vista musicale, il brano si rifà al “Chill Lo-Fi”, un genere che ancora non era stato esplorato dall’artista che, questa volta, ha voluto sperimentare un nuovo sound partendo dalla melodia degli archi iniziale che si mescola con un potente beat fatto di suoni elettronici che fa ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 febbraio 2022) Usciràsu tutte le piattaforme musicali ildeldal titolo Calamità. Il brano completamente autoprodotto dallo stessoal Crazy Horse Studios, parla di passione, delle emozioni e delle sensazioni che ci travolgono quando ci sentiamo attratti come “una calamita” a qualcuno – e, quindi, come una sorta diappunto, da qui la scelta del titolo. Da un punto di vista musicale, il brano si rifà al “Chill Lo-Fi”, un genere che ancora non era stato esplorato dall’artista che, questa volta, ha voluto sperimentare unsound partendo dalla melodia degli archi iniziale che si mescola con un potente beat fatto di suoni elettronici che fa ...

