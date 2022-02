Konami perde i diritti di Silent Hill | com’è successo | la storia è assurda

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Un errore che può costare davvero molto caro a, che ha perso il suo videogioco cult horror. Cosa ènel dettaglio. Ciò che è accaduto ha del clamoroso se si pensa che è coinvolta la, un colosso dei videogame che ha fatto ladell’industria videoludica. Eppure per un errore ha perso uno dei suoi giochi di maggiordi sempre.Dai videogiochi al franchise composto da film, libri, fumetti e romanzi. L’avventura prodotta e sviluppata danel 1999 ha creato un’atmosfera horror che immerge il giocatore in unainquietante, dove il protagonista è una persona “qualunque”. Il giocatore si impersona totalmente nel suo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Konami perde

Vesuvius.it

Chi " Casa dolce casa , il manga seinen scritto e disegnato da Kanatae pubblicato tra il 2004 e il 2015, edito in Italia dalla Planet Manga avrà un nuovo capitolo.su una gattina che si...... allenatore del Napoli , presenta in quel di Castel Volturno, alTraining Center, la sfida ... Mario Rui palla al piede è un professore, è quello che nonmai palla. Cerchi di migliorare una ...GetsuFumaDen Undying Moon è un gioco che sembra provenire da un lontano passato. Affascinante ma purtroppo imperfetto.Tornando a casa si perde ogni avanzamento e ogni potenziamento ... Il vero problema è che il gioco è solo in giapponese: Konami ha aggiunto dei menù in lingua inglese, ma il gioco effettivo ...