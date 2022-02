Kiev torna sotto attacco. Tra Ucraina e Mosca il dialogo resta aperto, le condizioni di Putin (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si sono conclusi poco dopo le 17 italiane i colloqui tra Kiev e Mosca. I negoziati tra le due delegazioni si sono tenuti oggi, 28 febbraio, in una località segreta vicino al confine tra Ucraina e Bielorussia. La delegazione di Kiev, come anticipato nella giornata di ieri, ha richiesto l’immediato cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe dall’Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin, da parte sua, ha chiesto che la Crimea venga riconosciuta come territorio russo e che l’Ucraina venga «smilitarizzata» e assuma «uno status neutrale». I negoziati proseguiranno nei prossimi giorni. Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato la domanda di adesione all’Unione europea. 21.00 – Raid russi nella regione di Kiev: distrutte ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si sono conclusi poco dopo le 17 italiane i colloqui tra. I negoziati tra le due delegazioni si sono tenuti oggi, 28 febbraio, in una località segreta vicino al confine trae Bielorussia. La delegazione di, come anticipato nella giornata di ieri, ha richiesto l’immediato cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe dall’. Il presidente russo Vladimir, da parte sua, ha chiesto che la Crimea venga riconosciuta come territorio russo e che l’venga «smilitarizzata» e assuma «uno status neutrale». I negoziati proseguiranno nei prossimi giorni. Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato la domanda di adesione all’Unione europea. 21.00 – Raid russi nella regione di: distrutte ...

Advertising

euricona : @QRepubblica @Edward_Luttwak Uhm...Qualcosa non torna ! Putin ha usato solo 1/3 della potenza militare russa Perché… - infoitinterno : Kiev, torna la paura: sirene e una grande esplosione DIRETTA - NewSicilia : +++#Notiziedalmondo - Fortissime le esplosioni che sono state udite nella capitale dell'#Ucraina - VIDEO+++… - LiveSicilia : Kiev, torna la paura: grande esplosione VIDEO - AiseStampa : Ucraina: Draghi torna in Parlamento/ Mosca – Kiev: Zazo e Starace in video-audizione -