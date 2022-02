Kiev e Mosca: scambiatesi le reciproche richieste, le due delegazioni torneranno ad incontrarsi fra qualche giorno (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dunque, dopo circa 6 ore (con una breve pausa tenutasi poco dopo le 15), poco fa si è conclusa quella che sembra essere la prima parte del negoziato che ha visto sedersi intorno al tavolo la delegazione ucraina e quella russa. Uscendo da ‘La Casa del pescatore’, una struttura che lambisce le sponde del fiume che taglia i primi chilometri della regione Bielorussa, Vladimir Medinsky, capo della delegazione russa, ha affermato che “Abbiamo trovato punto di contatto sui quali costruire una posizione comune“. Come già scritto, oltre a Medinsky, per il Cremlino hanno partecipato al vertice anche alcuni esponenti del ministero della Difesa e del ministero degli Esteri, nonché della Duma. Kiev e Mosca: la delegazione ucraina ha posto come condizione primaria “l’immediato cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe” Dal canto suo la delegazione ucraina ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dunque, dopo circa 6 ore (con una breve pausa tenutasi poco dopo le 15), poco fa si è conclusa quella che sembra essere la prima parte del negoziato che ha visto sedersi intorno al tavolo la delegazione ucraina e quella russa. Uscendo da ‘La Casa del pescatore’, una struttura che lambisce le sponde del fiume che taglia i primi chilometri della regione Bielorussa, Vladimir Medinsky, capo della delegazione russa, ha affermato che “Abbiamo trovato punto di contatto sui quali costruire una posizione comune“. Come già scritto, oltre a Medinsky, per il Cremlino hanno partecipato al vertice anche alcuni esponenti del ministero della Difesa e del ministero degli Esteri, nonché della Duma.: la delegazione ucraina ha posto come condizione primaria “l’immediato cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe” Dal canto suo la delegazione ucraina ...

