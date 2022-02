Kharkiv sotto pesante bombardamento, i russi provano adesso l’assalto (Di lunedì 28 febbraio 2022) Mentre sui vari fronti di guerra al momento non si registrano importanti movimenti, nella città di Kharkiv si sta assistendo a una pericolosa escalation. La seconda metropoli ucraina è da questa mattina oggetto dei bombardamenti russi. E questa volta i raid stanno colpendo il centro cittadino, risparmiato nei primi giorni di conflitto. Potrebbe essere l’inizio InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 28 febbraio 2022) Mentre sui vari fronti di guerra al momento non si registrano importanti movimenti, nella città disi sta assistendo a una pericolosa escalation. La seconda metropoli ucraina è da questa mattina oggetto dei bombardamenti. E questa volta i raid stanno colpendo il centro cittadino, risparmiato nei primi giorni di conflitto. Potrebbe essere l’inizio InsideOver.

