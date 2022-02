Kharkiv sotto attacco, Kiev: bombe a grappolo su aree civili. «Vietate da convenzione di Oslo, è crimine di guerra» (Di lunedì 28 febbraio 2022) Da una parte, a Gomel, le due delegazioni russe e ucraine hanno iniziato oggi i colloqui per una trattativa. Dall'altra ci sono le bombe. E secondo funzionari di Kiev non si tratta di... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 28 febbraio 2022) Da una parte, a Gomel, le due delegazioni russe e ucraine hanno iniziato oggi i colloqui per una trattativa. Dall'altra ci sono le. E secondo funzionari dinon si tratta di...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev non cede, Putin invia altri carri armati in #Ucraina. Colpito un deposito petrolifero. Anche Kharkiv… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Non negoziamo in Bielorussia. E' genocidio'. Attaccata Kharkiv, altre città sono sotto assedio… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ultimatum di Mosca a Kiev, risposta sui negoziati entro le 13. Zelensky: 'Attacchi brutali, colpiti osped… - antoartealcubo : RT @pezslaugh: Kharkiv sotto attacco russo. Un attacco indiscriminato verso le zone abitate che ha ucciso decine di persone, tutto questo… - softtlouie : RT @pezslaugh: Kharkiv sotto attacco russo. Un attacco indiscriminato verso le zone abitate che ha ucciso decine di persone, tutto questo… -