Keyjey Ragusa riesce ad affondare la corazzata Fondi

(Di lunedì 28 febbraio 2022)– Lacompie l’impresa. E affonda l’imbattuta. Il sette allenato da Mario Gulino ha dimostrato che con lo sport tutto diventa possibile. E la capolista, che finora non aveva perso una sola gara dall’inizio della stagione, è uscita con le pive nel sacco dalla palestra di via Bellarmino dove, sabato pomeriggio, i locali hanno giocato con una marcia in più, imponendosi con il risultato di 36-33 (19-18 il parziale al riposo). Nel primo tempo, ini sono stati sempre sopra a parte un break di 4-0 degli ospiti portatisi temporaneamente avanti di una lunghezza. Ma il sette di Gulino ha immediatamente recuperato terreno ed è riuscito a sopravanzare di nuovo gli avversari. Ilsi è rifatto sotto nel finale del parziale, agguantando ...

Dopo il successo in casa ottenuto a spese dell'Haenna, nel turno di recupero della scorsa settimana, la KeyJey Ragusa ha dinanzi a sé un ostacolo che, sulla carta, sembra insormontabile. Sabato, infatti, inizio gara alle 16, alla palestra Parisi di via Bellarmino, arriva la capolista Fondi. Una vera e corazzata che finora non ha perso una sola gara dall'inizio della stagione.