Juventus, spunta il retroscena su Locatelli: lo rivela l'ad del Sassuolo! (Di lunedì 28 febbraio 2022) Approdato alla Juventus nell'estate del 2021, Manuel Locatelli è diventato ormai un giocatore imprescindibile per il gioco della squadra. "Un sogno che si realizza, quello di un bambino che ha lavorato e ha dato tutto in campo" diceva nella conferenza stampa di presentazione, ma oggi quella che vive in bianconero è una bellissima realtà. LE PAROLE In un'intervista rilasciata oggi a Gr Parlamento, è stato l'ad del Sassuolo a rivelare un retroscena di mercato proprio sul trasferimento del centrocampista a Torino. Giovanni Carnevali ha dichiarato infatti che sia il club sia il giocatore hanno deciso di sposare la causa bianconera, nonostante l'offerta economica presentata dall'Arsenal fosse più alta: "Sia noi che il giocatore abbiamo ..."

