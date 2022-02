Juventus, scoppia il caso Arthur: Allegri disperato e tifosi furiosi (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Juventus ha un problema serio ed è quello che riguarda Arthur; il brasiliano rischia di non giocare nonostante lo stop di McKennie. L’infortunio di McKennie, lo statunitense ne avrà per un paio di mesi, non sembra aver cambiato la situazione di Arthur con Allegri che preferisce altre soluzioni per il suo centrocampo. Cerchiamo di capire più nel dettaglio il momento che sta attraversando il brasiliano. LaPresseAllegri ha un problema a centrocampo; l’acquisto di Zakaria non è stato sufficiente, fino a questo momento, a risolvere le difficoltà dei bianconeri in mezzo al campo. Per il prossimi due mesi il tecnico dovrà fare a meno di McKennie, uscito infortunato dal match di Champions League contro il Villarreal. Uno stop pesante sia per il giocatore sia per la Juventus che perde il suo ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 28 febbraio 2022) Laha un problema serio ed è quello che riguarda; il brasiliano rischia di non giocare nonostante lo stop di McKennie. L’infortunio di McKennie, lo statunitense ne avrà per un paio di mesi, non sembra aver cambiato la situazione diconche preferisce altre soluzioni per il suo centrocampo. Cerchiamo di capire più nel dettaglio il momento che sta attraversando il brasiliano. LaPresseha un problema a centrocampo; l’acquisto di Zakaria non è stato sufficiente, fino a questo momento, a risolvere le difficoltà dei bianconeri in mezzo al campo. Per il prossimi due mesi il tecnico dovrà fare a meno di McKennie, uscito infortunato dal match di Champions League contro il Villarreal. Uno stop pesante sia per il giocatore sia per lache perde il suo ...

