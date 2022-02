Juventus, infortunio Zakaria: c’è l’esito degli esami, altra tegola per Allegri (Di lunedì 28 febbraio 2022) Goal News L'infortunio di Mehdi Zakaria, centrocampista della Juventus, è più grave del previsto. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Il giocatore resterà a riposo per 20 giorni.? infortunio Zakaria - L'ultimo risultato in campionato ci ha alzato in classifica, ha consolidato il nostro posto in Champions League e ha continuato ad alimentare il nostro sogno di vincere lo scudetto. Un compito arduo ma non impossibile per la Juventus, che ora aspetta di sapere quanto tempo ci vorrà senza Denis Zakaria. Lo svizzero, infatti, oggi al J-Medical è stato sottoposto a una serie di esami strumentali che consentiranno allo staff medico bianconero di approfondire l'entità dei ... Leggi su goalnews (Di lunedì 28 febbraio 2022) Goal News L'di Mehdi, centrocampista della, è più grave del previsto. Glieffettuati hanno evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Il giocatore resterà a riposo per 20 giorni.?- L'ultimo risultato in campionato ci ha alzato in classifica, ha consolidato il nostro posto in Champions League e ha continuato ad alimentare il nostro sogno di vincere lo scudetto. Un compito arduo ma non impossibile per la, che ora aspetta di sapere quanto tempo ci vorrà senza Denis. Lo svizzero, infatti, oggi al J-Medical è stato sottoposto a una serie distrumentali che consentiranno allo staff medico bianconero di approfondire l'entità dei ...

Advertising

romeoagresti : #Empoli in crisi. Post Champions. Otto giocatori indisponibili. Infortunio di Zakaria al 36’. Bonucci a mezzo servi… - DiMarzio : .@juventusfc, lesione della coscia sinistra per #Zakaria - GiovaAlbanese : ?? #Juventus in ansia per #KaioJorge, uscito in barella tra le lacrime dopo aver messo male il ginocchio destro ment… - fantapiu3 : #Juventus, brutte notizie per #Allegri: infortunio per uno dei titolari #fantacalcio #campionato #calciomercato… - SkyTG24 : Juventus, Zakaria out 20 giorni: salterà il ritorno di Champions con il Villareal -