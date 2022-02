Juventus | De Ligt verso il rinnovo ma per un’offerta irrinunciabile può partire

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Lapensa aldi De, ma l’olandese potrebbeperCome riferisce Tuttosport, la Juve è molto soddisfatta dal rendimento offerto fin qui da Matthijs De, considerato una colonna portante per la difesa del futuro. Lo stesso olandese, dal canto suo, è molto contento della sua esperienza a Torino, città dove si è inserito subito alla grande con la fidanzata Annekee. Inevitabile quindi pensare al, con il 2025 come nuova data di scadenza. Mercato permettendo. Già perché, anche per il numero 4, vale la solita regola che vige in casa bianconera: in caso di offertanon è vietato sedersi a trattare un’eventuale cessione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

Rinnovo de Ligt - Non solo il rinnovo Dybala, in casa Juventus ci si prepara anche ad altri rinnovi contrattuali. Sul tavolo ci sarebbe anche quello del difensore olandese Matthijs de Ligt. Invece, ringraziando un grandissimo Vlahovic, alla prima doppietta in bianconero, Massimiliano Allegri batte l'Empoli 3-2 al Castellani e inanella il tredicesimo risultato utile consecutivo in campionato. Si è preso la titolarità, si è preso le chiavi dello spogliatoio, può ritagliarsi un ruolo sempre più importante nella storia ...