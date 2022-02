Juve | visite mediche per Zakaria al JMedicalVIDEO

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Giornata diin casantus con il centrocampista svizzero Denische si è presentato al JMedical per sottoporsi...

McKennie ha fatto nuovemediche dopo le radiografie al piede sinistro sostenute ieri notte nell'ospedale della città spagnola. Lo scontro all'81' con Estupinan è stato molto duro, lo staff ...Quando sono stato a Torino per lemediche, ho conosciuto Chiellini e Bonucci. Mi hanno fatto sentire a mio agio, sono prima grandi uomini e poi calciatori. Laè un altro pianeta, un top ...Alle 9:25 di questa mattina, Denis Zakaria ha varcato i cancelli del JMedical, per sottoporsi alle visite di controllo dopo l'infortunio subìto contr ...Quella che sembrava un'utopia sta assumendo i contorni quantomeno di un sogno. Parlare della (complessa) rimonta-scudetto della Juventus non è più qualcosa di folle o scabroso, ...