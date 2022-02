Juve, tegola pesante per Allegri: arriva il comunicato ufficiale (Di lunedì 28 febbraio 2022) tegola pesante per il tecnico della Juventus Allegri, a poche ore dalla sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. La vittoria ottenuta sabato sul campo dell’Empoli ha consentito di consolidare il quarto posto aumentando il vantaggio nei confronti dell’Atalanta quinta (impegnata stasera con la Sampdoria) e mantenere vivo il sogno di conquistare lo scudetto. Ora Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 28 febbraio 2022)per il tecnico dellantus, a poche ore dalla sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. La vittoria ottenuta sabato sul campo dell’Empoli ha consentito di consolidare il quarto posto aumentando il vantaggio nei confronti dell’Atalanta quinta (impegnata stasera con la Sampdoria) e mantenere vivo il sogno di conquistare lo scudetto. Ora Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

