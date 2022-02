Advertising

MRB_it : ?? | Nelle prossime ore verrà annunciato il nome del nuovo allenatore #MondoRosoBlù #MRB #SerieC #SerieCGironeC - juve_magazine : UFFICIALE - Juve Stabia, esonerato il d.s. Rubino - IAMCALCIONAPOL : Rivoluzione Juve Stabia: via mr Sottili e ds Rubino. Torna Novellino - Mediagol : Juve Stabia, esonerato Sottili: sollevato dal proprio incarico anche il ds Rubino - NapoliToday : #Calcio Juve Stabia, Sottili sollevato dall'incarico di allenatore. Saluta anche il ds Rubino… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Stabia

Avellino . Lacambia ancora. Esonerato Stefano Sottili , in panchina torna Walter Alfredo Novellino , che era stato sollevato dall'incarico e avvicendato, con il trainer a cui ora subentra, lo scorso 17 ...... chiudendo a due punti dallacampione d'Italia. Per due stagioni è alla guida della Lazio di ...fortune e dopo varie esperienze in giro per l'Italia chiude la carriera di allenatore allanel ...La S.S. Juve Stabia comunica la decisione di sollevare dall’incarico il Direttore Sportivo Raffaele Rubino. Al dirigente va il ringraziamento per quanto fatto in questi mesi di collaborazione portati ...In seguito alla sconfitta con interna per 1-0 con il Monopoli e alla luce delle difficoltà sul fronte sportivo registrate ...