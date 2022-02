Advertising

cmdotcom : #Conte si gode #Kulusevski: rimpianto, più che dalla #Juve, per il #Milan - sportli26181512 : Juve, il rimpianto dell'effetto Ronaldo: senza le prime 4 giornate sarebbe in vetta: La Juventus può ancora sognare… - cmdotcom : #Juve, il rimpianto dell'effetto #Ronaldo: senza le prime 4 giornate sarebbe in vetta - gilnar76 : Scudetto Juve, marcia da capolista. Ma che rimpianto quelle quattro gare! #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Scudetto Juve, marcia da capolista. Ma che rimpianto quelle quattro gare! - -

Ultime Notizie dalla rete : Juve rimpianto

Calciomercato.com

Non voglio aver nessun tipo di, la mia testa sta ragionando da calciatore e sarà così ... Gigi Buffon per sempre: giocherà fino a 46 anni L'ex portiere die Nazionale, Gigi Buffon, ...Un match che Zibì fu costretto a saltare per squalifica dopo i quattro gol messi a segno nelle gare con Belgio e Perù: ' Resta un grosso. Sarebbe stata una delle partite più importanti ...Gigi Buffon non si ferma più: l'ex portiere della Juve e campione del mondo con la Nazionale italiana ... del Krause per festeggiare il rinnovo del portiere. "Non voglio rimpianti" Felice come fosse ...(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Non penso al dopo, per me è dispendioso già avere focus sul mio lavoro di calciatore. Non voglio aver nessun tipo di rimpianto, la mia testa sta ...