Juve-De Jong, il retroscena che avvicina il colpo gobbo (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Juve cerca un grande centrocampista. E il nome di Frenkie De Jong è tra i più gettonati. Da mesi proseguono i contatti con... Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lacerca un grande centrocampista. E il nome di Frenkie Deè tra i più gettonati. Da mesi proseguono i contatti con...

Advertising

juve_grecchi : RT @M49liberorso: Quindi con Putin stanno: Lukashenko Kim Jong Il dinamic duo Italiano Il Caimano Il pupazzo gnappo I no-tutto Più qualche… - BianconeraNews : Non solo centrocampo nel taccuino delle priorità della #Juventus: spunta anche un nome per rinforzare la batteria d… - gioral66 : RT @AfricanoPublio: Davvero credete che uno come Gavi o come De Jong possa essere interessato a venire a Torino? Passare da Xavi ad Allegri… - fedex_94 : RT @AfricanoPublio: Davvero credete che uno come Gavi o come De Jong possa essere interessato a venire a Torino? Passare da Xavi ad Allegri… - wvwall : RT @AfricanoPublio: Davvero credete che uno come Gavi o come De Jong possa essere interessato a venire a Torino? Passare da Xavi ad Allegri… -