Juve | Allegri cambia il centrocampo e le novità su Dybala

(Di lunedì 28 febbraio 2022)potrebbe decidere dire l’organizzazione deldopo l’ultimo infortunio di Zakaria. Il centrocampista svizzero dovrà stare fermo per circa 20 giorni. Occhio allesuPiove sul bagnato in casantus. Gli ultimi esami strumentali ai quali si è sottoposto questa mattina Zakaria, hanno evidenziato una lesione di basso grado agli adduttori Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

EnricoTurcato : Allora questa è la sintesi. Se #Vlahovic fa doppietta alla Fiore merito di Italiano, gran gioco, lo sa sfruttare… - forumJuventus : Platini: 'La Juve con Allegri sembra quella del Trap. Il gesto di Dybala mi ha commosso e divertito, Vlahovic una s… - juventusfc : ?? Allegri: «Ordine, tecnica e pazienza: il passaggio turno difficilmente si deciderà domani. Il Derby? Una partita… - 95Clydebarrow : RT @Pistogolblasta2: La #Juve è quarta, ha il decimo attacco e la terza difesa. ELOGI AD #ALLEGRI. L'#Inter è seconda (-1 partita), ha il… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #SerieA #Juventus, Allegri saluta Zakaria: in nove out con la Fiorentina ?? Scarica… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Allegri

... complice un feeling mai sbocciato con l'ambiente bianconero e, poi, anche con Max. L'... un prestito secco anche oneroso, e la richiesta della, che spingeva per arrivare a una soluzione a ...Quello che voglio dire è che non dipende dalla'.elogia Vlahovic per la personalità e la fame agonistica. 'Certo, Vlahovic è decisivo: dallo a una delle prime tre e quella vince il ...La Juve e Zaniolo stanno facendo lunghi passi di avvicinamento verso una trattativa vera e propria. Nel weekend, nuovi indizi del gradimento del giocatore verso Torino.Trascinata dai goal del serbo la squadra di Allegri sogna di tornare in corsa per lo scudetto, ma l'ultimo infortunio, quello di Zakaria ad Empoli, fa scattare l'allarme sui tanti guai muscolari che h ...