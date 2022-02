Juve | Allegri cambia il centrocampo e le novità su Dybala

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Goal News Cambio in vista per lantus:modificherà ildopo l'infortunio di. Lariguarda il ruolo di Medhi Benatia, che passerà a fare il regista.? Dopo l'ultimo infortunio di Zakaria,potrebbe decidere dire l'organizzazione del. Il centrocampista svizzero dovrà stare fermo per circa 20 giorni. Tieni d'occhio lesuPiove mentre lantus è bagnata. L'ultimo esame strumentale di Zakaria di questa mattina ha rivelato un lieve infortunio al muscolo adduttore, che terrà fermo il centrocampista per circa 20 giorni. Dopo la recente eliminazione di McEnany, l'allerta generale diprevedeva un'emergenza ...

Advertising

EnricoTurcato : Allora questa è la sintesi. Se #Vlahovic fa doppietta alla Fiore merito di Italiano, gran gioco, lo sa sfruttare… - forumJuventus : Platini: 'La Juve con Allegri sembra quella del Trap. Il gesto di Dybala mi ha commosso e divertito, Vlahovic una s… - juventusfc : ?? Allegri: «Ordine, tecnica e pazienza: il passaggio turno difficilmente si deciderà domani. Il Derby? Una partita… - Claudio88375191 : @maxzebra1897 @MikiG78 @mirkodm6 @juventusfc Comunque Allegri e il suo staff hanno una storia, già al milan gli inf… - junews24com : Scudetto Juve, Cuccureddu: «Si può fare, ecco perchè» - -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Allegri

... complice un feeling mai sbocciato con l'ambiente bianconero e, poi, anche con Max. L'... un prestito secco anche oneroso, e la richiesta della, che spingeva per arrivare a una soluzione a ...Quello che voglio dire è che non dipende dalla'.elogia Vlahovic per la personalità e la fame agonistica. 'Certo, Vlahovic è decisivo: dallo a una delle prime tre e quella vince il ...Stefano Barigelli, direttore della Gazzetta dello Sport, è intervenuto in collegamento streaming durante ‘Il Bello del Calcio’ su Canale 8, per commentare la corsa Scudetto e il campionato che sta dis ...Sembra che sia destinata a durare la storia d'amore tra Cuadrado e la Juventus, col giocatore a Torino ormai dal 2015 e verso un prolungamento annuale o con opzione.