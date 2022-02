Just Eat, Popi Popi di Palermo è il miglior ristorante sud e isole in Best Restaurant Awards (Di lunedì 28 febbraio 2022) Palermo, 28 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Just Eat annuncia i vincitori dei Best Restaurant Awards 2021, i migliori ristoranti sulla piattaforma premiati dai voti degli utenti. Palermo, già rinomata per la sua cucina, si distingue con ben due ristoranti che vincono in diverse categorie. La Pizzeria Polleria Popi Popi è infatti il miglior ristorante di Sud Italia e isole e L'Artista del Gelato conquista il titolo di miglior dolceria d'Italia. Just Eat, app leader per ordinare online cibo a domicilio in tutta Italia, e parte di Just eat takeaway.com, leader mondiale nel mercato della consegna di cibo a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022), 28 feb. (Adnkronos/Labitalia) -Eat annuncia i vincitori dei2021, ii ristoranti sulla piattaforma premiati dai voti degli utenti., già rinomata per la sua cucina, si distingue con ben due ristoranti che vincono in diverse categorie. La Pizzeria Polleriaè infatti ildi Sud Italia ee L'Artista del Gelato conquista il titolo didolceria d'Italia.Eat, app leader per ordinare online cibo a domicilio in tutta Italia, e parte dieat takeaway.com, leader mondiale nel mercato della consegna di cibo a ...

