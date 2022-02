Just Eat, i vincitori dei Best Restaurant Awards 2021 premiati dagli utenti (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Just Eat annuncia i vincitori dei Best Restaurant Awards 2021, i migliori ristoranti sulla piattaforma premiati dai voti degli utenti. Tre le categorie speciali introdotte quest'anno, relative ai progetti e alle attività legate alla sostenibilità, alla presenza sui social e all'innovazione, a Firenze si è distinto Melloo pizza birra & soul, che conquista il riconoscimento di miglior ristorante innovativo, grazie alla possibilità di pagare con i vinili, a Napoli si è distinto pizzeria Porzio il ristorante con la miglior presenza sui social media e a Palermo, già rinomata per la sua cucina, si distingue con ben due ristoranti che vincono in diverse categorie. La pizzeria polleria Popi Popi è infatti il miglior ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos/Labitalia) -Eat annuncia idei, i migliori ristoranti sulla piattaformadai voti degli. Tre le categorie speciali introdotte quest'anno, relative ai progetti e alle attività legate alla sostenibilità, alla presenza sui social e all'innovazione, a Firenze si è distinto Melloo pizza birra & soul, che conquista il riconoscimento di miglior ristorante innovativo, grazie alla possibilità di pagare con i vinili, a Napoli si è distinto pizzeria Porzio il ristorante con la miglior presenza sui social media e a Palermo, già rinomata per la sua cucina, si distingue con ben due ristoranti che vincono in diverse categorie. La pizzeria polleria Popi Popi è infatti il miglior ...

