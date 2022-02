Jessica Selassié a Barù al GF Vip: “La voglia di baciarti ce l’ho”, ma lui dà una risposta inaspettata (Di lunedì 28 febbraio 2022) È ormai noto a tutti il legame che si è venuto a creare tra Jessica Selassiè e Barù tra le mura della casa del Gf Vip. Lei sembra più presa che mai, lui invece non vuole sbilanciarsi troppo. In una chiacchierata Jessica ha esternato nuovamente i suoi sentimenti a Barù che però sembra di un’altra idea. Si confessa infatti in seguito con Lulù e Soleil. Jessica e Barù: lei confessa nuovamente i suoi sentimenti Si è creato davvero un bel rapporto tra Jessica Selassiè e Barù nel corso della loro avventura al Grande Fratello Vip, reality che tra pochi giorni arriverà a decretare il suo vincitore. Il loro rapporto di amicizia e forse qualche cosa di più ha suscitato allegria, ma anche litigi e incomprensioni, l’ultima di queste proprio tra Lulù e ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 febbraio 2022) È ormai noto a tutti il legame che si è venuto a creare traSelassiè etra le mura della casa del Gf Vip. Lei sembra più presa che mai, lui invece non vuole sbilanciarsi troppo. In una chiacchierataha esternato nuovamente i suoi sentimenti ache però sembra di un’altra idea. Si confessa infatti in seguito con Lulù e Soleil.: lei confessa nuovamente i suoi sentimenti Si è creato davvero un bel rapporto traSelassiè enel corso della loro avventura al Grande Fratello Vip, reality che tra pochi giorni arriverà a decretare il suo vincitore. Il loro rapporto di amicizia e forse qualche cosa di più ha suscitato allegria, ma anche litigi e incomprensioni, l’ultima di queste proprio tra Lulù e ...

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Selassié Grande Fratello Vip, Barù battuta agghiacciante su Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli sbotta Tra una chiacchera e l'altra, Giucas Casella ha chiesto a Miriana da cosa si fosse travestita , domanda a cui ha risposto Jessica Selassié, "da dama" ha prontamente replicato la principessa. Barù ...

Katia Ricciarelli è stata eliminata dalla casa del GF La cantante lirica esce senza salutare Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e le sorelle Selassié, Jessica e Lulù. Le discussioni avute nel finale con queste concorrenti sono state ...

le sorelle Selassié «papà in carcere? Lo sapevamo» Roccarainola.net Tra una chiacchera e l'altra, Giucas Casella ha chiesto a Miriana da cosa si fosse travestita , domanda a cui ha risposto, "da dama" ha prontamente replicato la principessa. Barù ...La cantante lirica esce senza salutare Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e le sorellee Lulù. Le discussioni avute nel finale con queste concorrenti sono state ...