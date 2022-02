Jennifer Lopez quasi irriconoscibile così | il cambio look è drastico

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Musica, cinema, moda: in tutto ciò che fa,riesce sempre a incantare, ma questoè davvero sconvolgente! Star mondiale della scena musicale,è anche un’attrice dalla carriera ricca di successi. La sua bellezza, però, non poteva non renderla anche una vera icona della moda: seguitissima sui social, iL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Cosmopolitan_IT : Come dare volume ai capelli fini: il trucco (facile e perfetto) dello chignon di Jennifer Lopez - HaruhiBlack : stamattina svegliata così carica che mi sto sparando nelle orecchie la playlist di Jennifer Lopez - ltmoze : @maroacecilia e como isso afeta a jennifer lopez? - streamtinashe : Ava, Tinashe e Jennifer Lopez - VipsSelfie : Iettatore mondiale Enrico Ciandri selfie con Jennifer Lopez aeroporto di Venezia 2021!. (mancini,nucleare,putinhitl… -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez

Tratto dall'omonimo film troviamo ' Marry me ', singolo dicon Maluma . Il duo è protagonista sia nella pellicola che nella sua colonna sonora che appunto include questa ballad latina. ...Leggi anche - >, altro che chirurgia: ecco come fa ad avere una pelle così tutti i giorni Sono davvero tantissime le persone che stanno prendendo parte a questa edizione della Milano Fashion Week. ...Musica, cinema, moda: in tutto ciò che fa, Jennifer Lopez riesce sempre a incantare, ma questo cambio look è davvero sconvolgente!Dal 10 febbraio è inoltre al cinema la commedia romantica Marry Me. Sposami diretta da Kat Coiro con Jennifer Lopez e Owen Wilson. Il punto Cnvf - Sir sulle uscite della settimana. Assassinio sul Nilo ...