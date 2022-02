Jair Bolsonaro e la bufala dei vaccini anti Covid-19 che provocano l’Aids (Di lunedì 28 febbraio 2022) Circola un filmato, originariamente trasmesso in live il 21 ottobre 2021, dove il presidente brasiliano Jair Bolsonaro riporta acriticamente le affermazioni decontestualizzate di un report britannico. Secondo il Presidente confermerebbe quanto aveva già detto in precedenza, ovvero che i soggetti vaccinati a 15 giorni dalla seconda dose manifesterebbero una “Sindrome da immunodeficienza acquisita”. Torna quindi la suggestiva associazione tra vaccini Covid e Aids, definita negli ambienti No vax con la sigla Vaids (Sindrome dell’immunodeficienza da vaccino). Tale patologia non è mai esistita. Si tratta di una narrazione che veniva già diffusa prima dell’emergere del nuovo Coronavirus. Noi ne trattavamo già in un articolo del marzo 2019. Di cosa trattava allora la fonte citata da Bolsonaro? Per chi ha ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022) Circola un filmato, originariamente trasmesso in live il 21 ottobre 2021, dove il presidente brasilianoriporta acriticamente le affermazioni decontestualizzate di un report britannico. Secondo il Presidente confermerebbe quanto aveva già detto in precedenza, ovvero che i soggetti vaccinati a 15 giorni dalla seconda dose manifesterebbero una “Sindrome da immunodeficienza acquisita”. Torna quindi la suggestiva associazione trae Aids, definita negli ambienti No vax con la sigla Vaids (Sindrome dell’immunodeficienza da vaccino). Tale patologia non è mai esistita. Si tratta di una narrazione che veniva già diffusa prima dell’emergere del nuovo Coronavirus. Noi ne trattavamo già in un articolo del marzo 2019. Di cosa trattava allora la fonte citata da? Per chi ha ...

Advertising

JoabdeOliveir11 : @ZelenskyyUa Puoi parlar ,Sergio Moro, Jair Bolsonaro,io sono Czar Imperador Romanov, é vero che sto parlando - e_pisano : RT @MZampedroni: ESTERI Bolsonaro non condanna l’invasione di Putin in Ucraina: “Ma noi rimaniamo neutrali” 28 Feb 2022 Redazione Jair Bo… - MZampedroni : ESTERI Bolsonaro non condanna l’invasione di Putin in Ucraina: “Ma noi rimaniamo neutrali” 28 Feb 2022 Redazione… - rikercommander : RT @federazioneFTR: Il presidente brasiliano ???? Jair Bolsonaro domenica si è rifiutato di condannare l'invasione dell'Ucraina da parte del… - AntonellaRuth1 : RT @federazioneFTR: Il presidente brasiliano ???? Jair Bolsonaro domenica si è rifiutato di condannare l'invasione dell'Ucraina da parte del… -