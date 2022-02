J-POP Manga presenta Alice in Borderland nella sua edizione definitiva: la famosa opera di Haro Aso, già serie tv di successo su Netflix (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il 2 marzo arriva in libreria, fumetteria e negli store online l’opera di Haro Aso cheha ispirato la serie Netflix di grande successo, Alice in Borderland.Milano, 18 febbraio 2022: J-POP Manga presenta l’attesissima il Manga di HaroAso, che ha ispirato la serie di successo su Netflix, Alice in Borderland.Ryohei Arisu sta per terminare il liceo, ma ha poche certezze sul futuro che loattende. Una sera, mentre è in giro con i suoi amici Karube e Chota, rimanesorpreso da misteriosi fuochi d’artificio e da un’esplosione accecante. I tre siritrovano improvvisamente in un posto desolato, una “terra di confine” in cui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il 2 marzo arriva in libreria, fumetteria e negli store online l’diAso cheha ispirato ladi grandein.Milano, 18 febbraio 2022: J-POPl’attesissima ildiAso, che ha ispirato ladisuin.Ryohei Arisu sta per terminare il liceo, ma ha poche certezze sul futuro che loattende. Una sera, mentre è in giro con i suoi amici Karube e Chota, rimanesorpreso da misteriosi fuochi d’artificio e da un’esplosione accecante. I tre siritrovano improvvisamente in un posto desolato, una “terra di confine” in cui ...

