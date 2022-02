Isola dei Famosi: quando inizia? Chi ci sarà tra naufraghi, inviato ed opinionisti? (Di lunedì 28 febbraio 2022) Isola dei Famosi: la nuova edizione sta scaldando i motori. Inizierà lunedì 21 marzo, una settimana dopo “Il Grande Fratello Vip”, e sarà condotta ancora una volta da Ilary Blasi. Che cos’altro sappiamo? Isola dei Famosi: chi sarà l’inviato? E i naufraghi? Il reality show di Canale 5 rivedrà come inviato Alvin, dopo la pausa dello scorso anno, quando il suo ruolo era stato ricoperto da Massimiliano Rosolino. Non si conoscono invece i nomi degli opinionisti. La trasmissione cambierà un po’ e si avvicinerà a “Temptation Island” e “Pechino Express”, nel senso che i concorrenti parteciperanno anche in coppia. Sicuramente ci saranno Lory Del Santo insieme al fidanzato, Marco Cucolo, a cui è legata da ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 28 febbraio 2022)dei: la nuova edizione sta scaldando i motori. Inizierà lunedì 21 marzo, una settimana dopo “Il Grande Fratello Vip”, econdotta ancora una volta da Ilary Blasi. Che cos’altro sappiamo?dei: chil’? E i? Il reality show di Canale 5 rivedrà comeAlvin, dopo la pausa dello scorso anno,il suo ruolo era stato ricoperto da Massimiliano Rosolino. Non si conoscono invece i nomi degli. La trasmissione cambierà un po’ e si avvicinerà a “Temptation Island” e “Pechino Express”, nel senso che i concorrenti parteciperanno anche in coppia. Sicuramente ci saranno Lory Del Santo insieme al fidanzato, Marco Cucolo, a cui è legata da ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Si ritiene che possano essere ancora vivi i 13 soldati ucraini che nel Mar Nero hanno difeso l'Isola dei Serpenti d… - ilpost : Secondo un comunicato della Marina ucraina, i 13 marinai ucraini che il primo giorno dell'invasione affrontarono un… - Adnkronos : #Ucraina, vivi i militari che hanno difeso isola dei Serpenti: la conferma di Kiev. - lomestars : RT @TuckerWayne17: @GuidoCrosetto Perdoni Crosetto, questi numeri chi li ha diffusi? Conosce come funziona la propaga da di guerra? Faccio… - brainbelljangl2 : Alla fine i 13 dell'Isola dei Serpenti sembra siano prigionieri, ma vivi. Alla fine non è per nulla diverso da ciò… -