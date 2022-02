Irlanda-Italia del Sei Nazioni di rugby è finita 57-6 (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Nazionale maschile di rugby è stata battuta 57-6 dall’Irlanda nella terza giornata del torneo Sei Nazioni. A Dublino la partita dell’Italia — già nettamente sfavorita contro la quinta miglior nazionale al mondo — è stata irrimediabilmente compromessa dall’espulsione dopo Leggi su ilpost (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Nazionale maschile diè stata battuta 57-6 dall’nella terza giornata del torneo Sei. A Dublino la partita dell’— già nettamente sfavorita contro la quinta miglior nazionale al mondo — è stata irrimediabilmente compromessa dall’espulsione dopo

Advertising

Agenzia_Ansa : Irlanda-Italia 57-6 in un incontro della terza giornata del Sei Nazioni di rugby giocato a Dublino. Azzurri per 60'… - RadioAirplay_it : #MiFiderò di @mengonimarco è trasmesso dalle #radio di 21 paesi del mondo ?????? Argentina-Australia-Croazia-Franci… - infoitsport : Rugby, perché l'Italia è rimasta in 12 contro l'Irlanda? Tra espulsioni e regolamento - SalvatoreSamp : RT @Agenzia_Ansa: Irlanda-Italia 57-6 in un incontro della terza giornata del Sei Nazioni di rugby giocato a Dublino. Azzurri per 60' in in… - lrdlnews : RT @RadioAirplay_it: #CiaoCiao de @LRDLofficial è trasmesso dalle #radio di 20 paesi del mondo ?????? Argentina-Australia-Bulgaria-Croazia-… -