Irama è fidanzato, arriva la conferma. Chi è Victoria Stella Doritou (Di lunedì 28 febbraio 2022) Irama finalmente si è sbilanciato e ha annunciato di avere una fidanzata. Per molti fan dell'artista questa notizia potrebbe non essere una novità, ma il cantautore sul suo profilo Instagram ha poche foto e quelle pubblicate... Leggi su europa.today (Di lunedì 28 febbraio 2022)finalmente si è sbilanciato e ha annunciato di avere una fidanzata. Per molti fan dell'artista questa notizia potrebbe non essere una novità, ma il cantautore sul suo profilo Instagram ha poche foto e quelle pubblicate...

Advertising

infoitcultura : Irama, la timida confessione del cantante a Domenica In: «Sono fidanzato» - shetheonlyAngel : Io sono ferma al fatto che Irama è fidanzato. Ma come dai ?? - marte2301 : SOS IRAMA FIDANZATO MA SOLO IO ERO IGNARA DI TUTTO?#DomenicaIn - piulietta : irama fidanzato - bibitralenuvole : irama ha detto che è fidanzato tl come state -