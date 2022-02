Ipcc | il cambiamento climatico minaccia il Pianeta e le nostre vite

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. - (Adnkronos) - Ilsta causando sconvolgimenti pericolosi e diffusi nella natura e sta incidendo sulla vita di miliardi di persone in tutto il mondo. Unche rischia seriamente di imboccare la strada che conduce agli effetti irreversibili. A lanciare l'allarme è l'ultimo rapporto dell'(Intergovernmental Panel on Climate) “Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability” (Cambiamenti climatici 2022: impatti, adattamento e vulnerabilità), pubblicato oggi. Ondate di calore, siccità e inondazioni in aumento con piante e animali che non riescono più ad adattarsi alle alte temperature. Ma anche milioni di persone esposte a una grave insicurezza alimentare e idrica, come rileva il rapporto che più che mai riconosce l'interdipendenza tra clima, salute degli ecosistemi ...