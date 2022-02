Inzaghi: «Il derby di Coppa Italia? Sarà l’aspetto motivazionale a fare la differenza» (Di lunedì 28 febbraio 2022) Le parole prima dell’attesissimo derby d’andata delle semifinali di Coppa Italia l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi le riserva a Inter Tv. «Sarà l’aspetto motivazionale – ha detto l’allenatore piacentino – a fare la differenza. È una bellissima vetrina per Milano ma il nostro focus deve essere sul campo, sulla prestazione». Prestazione, appunto. Spesso, non sempre, in queste ultime settimane c’è stata. A mancare sono i risultati: l’Inter-horror di febbraio ha vinto solo proprio in Coppa Italia, contro la Roma nei quarti. Nella competizione – solo fino alla fine della stagione, dall’anno prossimo si cambia – vale ancora il gol in trasferta. Domani in casa c’è il Milan. È normale che ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 febbraio 2022) Le parole prima dell’attesissimod’andata delle semifinali dil’allenatore dell’Inter Simonele riserva a Inter Tv. «– ha detto l’allenatore piacentino – ala. È una bellissima vetrina per Milano ma il nostro focus deve essere sul campo, sulla prestazione». Prestazione, appunto. Spesso, non sempre, in queste ultime settimane c’è stata. A mancare sono i risultati: l’Inter-horror di febbraio ha vinto solo proprio in, contro la Roma nei quarti. Nella competizione – solo fino alla fine della stagione, dall’anno prossimo si cambia – vale ancora il gol in trasferta. Domani in casa c’è il Milan. È normale che ...

