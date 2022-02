Intervista a uno stilista di Kiev bloccato alla Fashion Week di Milano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lo scorso mercoledì, la società ucraina di outwear Ienki Ienki, nota per la progettazione e la realizzazione di piumini trapuntati di lusso, ha presentato la collezione Autunno-Inverno 2022 alla Fashion Week di Milano. Giovedì, il fondatore e designer del marchio, Dima Ievenko, si è svegliato alle 5:20 nella sua stanza d'albergo milanese, ha controllato lo smartphone e ha visto che era pieno di messaggi inviati da famigliari, amici e dipendenti in Ucraina. Ievenko, che vive e lavora a Kiev, aveva gli occhi lucidi ed era esausto dopo numerose notti di sonno agitato. I messaggi, purtroppo, non avrebbero potuto essere più chiari: «È iniziata. Oh, mio Dio, è iniziata», ricorda ancora scosso Ievenko. La Russia aveva appena lanciato un'invasione su vasta scala dell’Ucraina. All’improvviso, tutta la tensione, ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lo scorso mercoledì, la società ucraina di outwear Ienki Ienki, nota per la progettazione e la realizzazione di piumini trapuntati di lusso, ha presentato la collezione Autunno-Inverno 2022di. Giovedì, il fondatore e designer del marchio, Dima Ievenko, si è svegliato alle 5:20 nella sua stanza d'albergo milanese, ha controllato lo smartphone e ha visto che era pieno di messaggi inviati da famigliari, amici e dipendenti in Ucraina. Ievenko, che vive e lavora a, aveva gli occhi lucidi ed era esausto dopo numerose notti di sonno agitato. I messaggi, purtroppo, non avrebbero potuto essere più chiari: «È iniziata. Oh, mio Dio, è iniziata», ricorda ancora scosso Ievenko. La Russia aveva appena lanciato un'invasione su vasta scala dell’Ucraina. All’improvviso, tutta la tensione, ...

Guerra in Ucraina, intervista a Emiliano Brancaccio Micromega Ucraina, intervista a uno stilista di Kiev bloccato alla Fashion Week di Milano «È molto chiaro: chi può andarsene, se ne va», ha osservato. «Ma ora non esistono altre opzioni». Ievenko è uno dei tanti stilisti ucraini che, senza volerlo, si è trovato a diventare un rifugiato da ...

«È molto chiaro: chi può andarsene, se ne va», ha osservato. «Ma ora non esistono altre opzioni». Ievenko è uno dei tanti stilisti ucraini che, senza volerlo, si è trovato a diventare un rifugiato da ...