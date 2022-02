Inter, prima convocazione per Gosens: «Finalmente!» (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’esterno tedesco convocato per la prima volta con l’Inter: la gioia di Robin Gosens sui suoi canali social ufficiali Domani Robin Gosens sarà convocato per la prima volta da calciatore dell’Inter. Il tedesco, con un post pubblicato su Instagram, ha esternato la propria gioia in vista del derby di Coppa Italia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Robin Gosens (@robinGosens) «Finalmente la prima convocazione dopo più di 4 mesi!!» il suo messaggio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’esterno tedesco convocato per lavolta con l’: la gioia di Robinsui suoi canali social ufficiali Domani Robinsarà convocato per lavolta da calciatore dell’. Il tedesco, con un post pubblicato su Instagram, ha esternato la propria gioia in vista del derby di Coppa Italia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Robin(@robin) «Finalmente ladopo più di 4 mesi!!» il suo messaggio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

OptaPaolo : 2 - Prima di Teun #Koopmeiners, l'ultimo calciatore olandese che aveva realizzato una doppietta in Serie A era stat… - FraMonteleone4 : Quando scrivete che l'Inter non hai mai preso giocatori in rampa di lancio alla Koopmeiners, ricordatevi chi erano… - thetruesardokan : RT @OptaPaolo: 2 - Prima di Teun #Koopmeiners, l'ultimo calciatore olandese che aveva realizzato una doppietta in Serie A era stato Wesley… - CalcioNews24 : #Inter, prima convocazione per #Gosens ?? - Mik3le_101285 : @MilanPress_it Destabilizzare il giocatore prima di un derby e guarda un po’ spunta proprio L Inter …se diamo così… -