Inter, le ultime su Gosens e Correa in vista del Milan (Di lunedì 28 febbraio 2022) Buone nuove per Simone Inzaghi e tutti i tifosi nerazzurri. Secondo quanto riporta Sky Sport il tecnico emiliano potrà contare di due pedine fondamentali per l’andata del derby di Coppa Italia. Stiamo parlando del neo-acquisto Robin Gosens e del “Tucu” Correa che secondo gli ulltimi aggiornamenti pervenuti da Appiano Gentile dovrebbero essere pienamente recuperati e convocati per il match di domani sera. Correa Gosens RientroInzaghi ritrova dunque due armi importantissime non solo per la sfida di domani, ma soprattutto in vista di un rush finale per lo scudetto che si prospetta più incandescente che mai. Se Gosens avrà bisogno di ancora un pò di tempo per ambientarsi ai nuovi sistemi di gioco. Diverso è il discorso ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 28 febbraio 2022) Buone nuove per Simone Inzaghi e tutti i tifosi nerazzurri. Secondo quanto riporta Sky Sport il tecnico emiliano potrà contare di due pedine fondamentali per l’andata del derby di Coppa Italia. Stiamo parlando del neo-acquisto Robine del “Tucu”che secondo gli ulltimi aggiornamenti pervenuti da Appiano Gentile dovrebbero essere pienamente recuperati e convocati per il match di domani sera.RientroInzaghi ritrova dunque due armi importantissime non solo per la sfida di domani, ma soprattutto indi un rush finale per lo scudetto che si prospetta più incandescente che mai. Seavrà bisogno di ancora un pò di tempo per ambientarsi ai nuovi sistemi di gioco. Diverso è il discorso ...

