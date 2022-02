Inter, la Uefa apre un procedimento per il Fair Play Finanziario: a marzo l'audizione del club (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Uefa ha comunicato all'Inter, lo scorso 14 febbraio, di aver aperto un procedimento per violazione dei termini del Fair Play Finanziario... Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Laha comunicato all', lo scorso 14 febbraio, di aver aperto unper violazione dei termini del...

Advertising

capuanogio : Lo scorso 14 febbraio la #UEFA ha comunicato all'#Inter l'apertura di un procedimento per la violazione dei termini… - capuanogio : Istruzioni per l'uso del tweet precedente (quello sul #FFP #Inter): viste la situazione, la condizione di non rispe… - mirkopioltini74 : RT @CalcioFinanza: #Inter, la #UEFA apre un procedimento per il Fair Play Finanziario - Meco_87 : RT @CalcioFinanza: #Inter, la #UEFA apre un procedimento per il Fair Play Finanziario - Tzabcan1 : RT @CalcioFinanza: #Inter, la #UEFA apre un procedimento per il Fair Play Finanziario -