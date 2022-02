Inter, Gosens e Correa verso la convocazione per il derby di Coppa Italia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Goal News L'Inter e il Milan sono pronti a scontrarsi nuovamente in Coppa Italia. La formazione di Spalletti affronterà i rossoneri nel derby di Milano, in programma il prossimo 24 gennaio. I nerazzurri dovranno vedersela con il Gosens e il Correa, che potrebbero essere convocati per questa sfida.? Gosens e Correa sono in corsa per essere convocati per il derby di Coppa Italia contro l'Inter. L'Inter è impegnata domani sera in Coppa Italia contro il Milan. L'allenatore Luciano Spalletti dovrà fare a meno degli infortunati Nainggolan, Icardi e Perisic. In vista del derby della Madonnina, sono dunque pronti ad esordire ... Leggi su goalnews (Di lunedì 28 febbraio 2022) Goal News L'e il Milan sono pronti a scontrarsi nuovamente in. La formazione di Spalletti affronterà i rossoneri neldi Milano, in programma il prossimo 24 gennaio. I nerazzurri dovranno vedersela con ile il, che potrebbero essere convocati per questa sfida.?sono in corsa per essere convocati per ildicontro l'. L'è impegnata domani sera incontro il Milan. L'allenatore Luciano Spalletti dovrà fare a meno degli infortunati Nainggolan, Icardi e Perisic. In vista deldella Madonnina, sono dunque pronti ad esordire ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Gosens Inzaghi crede nella svolta. In vista del derby due super notizie Robin Gosens domani sera sarà convocato e potrebbe addirittura scendere in campo per uno scampolo di partita. Una notizia importante soprattutto se aggiunta a quella della probabilissima convocazione ...

Inter, un derby per scacciare via la paura Al gruppo dei disponibili, per il derby di domani, si aggiungeranno Joaquin Correa e Robin Gosens. ... Entrambi hanno capacità di segnare, quella che di recente ha creato difficoltà all'Inter. Tre ...

Inter, Correa e Gosens verso la convocazione. Il tedesco potrebbe esordire nel derby TUTTO mercato WEB Inter, Gosens e Correa verso la convocazione per il derby di Coppa Italia Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, ieri sia Robin Gosens che Joaquin Correra si sono allenati in gruppo e dunque in casa nerazzura c'è ottimismo su una loro convocazione per il derby di ...

Inter, infortuni Gosens e Correa: c’è la data del ritorno in campo Intanto però il tecnico, nella giornata odierna, ha ricevuto due belle notizie: sia Robin Gosens che Joaquin Correa, infatti, sono recuperati e puntano a rientrare nella lista dei convocati.

