Insigne, l'ex agente: 'A Napoli viene messo troppo in discussione, si passa dalle stelle alle stalle troppo presto...' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lorenzo Insigne ieri ha spento le polemiche sul suo conto. È tornato a segnare su azione in campionato realizzando un gol e un assist... Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lorenzoieri ha spento le polemiche sul suo conto. È tornato a segnare su azione in campionato realizzando un gol e un assist...

Advertising

sportli26181512 : Insigne, l'ex agente: 'A Napoli viene messo troppo in discussione, si passa dalle stelle alle stalle troppo presto.… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INSIGNE - L'ex agente Ottaiano: 'Ha tirato fuori l'orgoglio? Nulla di anomalo, a Napoli viene messo sempre in discussio… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INSIGNE - L'ex agente Ottaiano: 'Ha tirato fuori l'orgoglio? Nulla di anomalo, a Napoli viene messo sempre in discussio… - susydigennaro : RT @napolimagazine: INSIGNE - L'ex agente Ottaiano: 'Ha tirato fuori l'orgoglio? Nulla di anomalo, a Napoli viene messo sempre in discussio… - napolimagazine : INSIGNE - L'ex agente Ottaiano: 'Ha tirato fuori l'orgoglio? Nulla di anomalo, a Napoli viene messo sempre in discu… -