INPS, nuovo servizio per i disabili: tutti i dettagli (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Carta Europea disabilità semplifica la documentazione eliminando i certificati cartacei e i verbali. Ecco come richiederla Fonte articolo: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) All'interno del quadro europeo, le persone disabili godono del mutuo riconoscimento della condizione di disabilità fra i paesi aderenti grazie all'iniziativa delle istituzioni comunitarie, lanciata nel febbraio 2016, denominata "EU disability L'articolo proviene da Consumatore.com.

