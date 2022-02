Indovina chi viene al Dap? La Cartabia nomina un nemico del 41 bis a capo delle carceri Ira 5Stelle

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Lasciamo stare la solita battuta sul Conte Dracula presidente dell’Avis, che pure calzerebbe benissimo alladi Carlo Renoldi adel, e inquadriamo tutto da un’ottica politica. Com’è saltato in mente alladi insediare al vertice dell’amministrazione penitenziaria un giudice di Cassazione contrario al rigore del 41-bis, la misura più avversata dai mafiosi? La notizia, anticipata dal Fatto Quotidiano e rimbalzata sul Tempo di oggi, sta già infiammando la maggioranza in vista del Consiglio dei ministri che dovrà ratificare ladi Renoldi. Per lasi annuncia come una sfilata in sidecar mentre intorno infuria la BattagliaArdenne: un disastro. Il M5S è già sulle barricate, ma è probabile che anche i ministri della Lega non ...