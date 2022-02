Incendiata l’auto di una giornalista del Tg1. “Atto intimidatorio che non ci fermerà” (Di lunedì 28 febbraio 2022) La giornalista del Tg1 Cinzia Fiorato e il compagno, l’avvocato Enzo Iacovino hanno presentato oggi una denuncia per incendio doloso ai danni della loro automobile, avvenuto nella notte tra sabato e domenica sotto la loro abitazione di Monterotondo (Roma). Secondo quanto ha dichiarato Iacovino all’agenzia di stampa LaPresse, l’incendio sarebbe una conseguenza delle denunce che con Fiorato hanno esposto riguardo a fatti connessi a spaccio di droga e risse nel comune di Monterotondo. L’incendio, per l’avvocato, è chiaramente di natura dolosa e sarebbe connesso all’aver postato su Facebook alcune immagini che documentavano una rissa violenta avvenuta nel comune lo scorso venerdì, in piena notte, in cui le persone coinvolte erano evidentemente ubriache o sotto effetto di stupefacenti. Per Iacovino, l’incendio è un “Atto intimidatorio che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ladel Tg1 Cinzia Fiorato e il compagno, l’avvocato Enzo Iacovino hanno presentato oggi una denuncia per incendio doloso ai danni della loro automobile, avvenuto nella notte tra sabato e domenica sotto la loro abitazione di Monterotondo (Roma). Secondo quanto ha dichiarato Iacovino all’agenzia di stampa LaPresse, l’incendio sarebbe una conseguenza delle denunce che con Fiorato hanno esposto riguardo a fatti connessi a spaccio di droga e risse nel comune di Monterotondo. L’incendio, per l’avvocato, è chiaramente di natura dolosa e sarebbe connesso all’aver postato su Facebook alcune immagini che documentavano una rissa violenta avvenuta nel comune lo scorso venerdì, in piena notte, in cui le persone coinvolte erano evidentemente ubriache o sotto effetto di stupefacenti. Per Iacovino, l’incendio è un “che ...

Advertising

Es_Vedra : RT @fattoquotidiano: Incendiata l’auto di una giornalista del Tg1. “Atto intimidatorio che non ci fermerà” - fattoquotidiano : Incendiata l’auto di una giornalista del Tg1. “Atto intimidatorio che non ci fermerà” - lucafaccio : In fiamme l'auto della giornalista Rai Cinzia Fiorato: 'Gravissima azione intimidatoria' - ferociouspie : In fiamme l'auto della giornalista Rai #CinziaFiorato: 'Gravissima azione intimidatoria'. - oknosureddit : Monterotondo: incendiata l'auto giornalista del Tg1 Cinzia Fiorato -