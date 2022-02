Inaugurato il Tesla Center di Caserta

(Di lunedì 28 febbraio 2022) E' stato , il primo in Campania . Con questa nuova apertura, l' Italia conta ora 8 Servicenel Paese: Milano - Linate, Torino, Brescia, Padova, ...

E' stato inaugurato il Tesla Service Center di Caserta, il primo in Campania. Con questa nuova apertura, l'Italia conta ora 8 Service Center nel Paese: Milano - Linate, Torino, Brescia, Padova, Bologna...

Dopo mesi di lavori e di rinvii, sembra che il nuovo polo produttivo di Tesla negli Stati Uniti sia pronto a essere inaugurato ufficialmente: l'evento di lancio della GigaFactory di Austin, in Texas, è stato annunciato tramite Twitter dal CEO di Tesla, Elon Musk.

Si chiamerà "GigaFest", e lo ha annunciato proprio Elon Musk tramite Twitter: sarà una grande festa per gli appassionati Tesla della zona.

Lanciata a bordo del razzo Falcon Heavy di Space X quattro anni fa, l'auto color ciliegia con a bordo un manichino vestito da astronauta ha già compiuto 2,5 giri attorno al Sole...