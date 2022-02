In Ucraina c’è la guerra, al Circolo ufficiali delle Forze armate a Roma va in scena lo spettacolo burlesque: rimosso il direttore (Di lunedì 28 febbraio 2022) Una spettacolo burlesque al secondo giorno di guerra in Ucraina. È quello che è successo al Circolo ufficiali della Forze armate a Roma, neanche due giorni dopo l’invasione della Russia. Ne è nato uno caso che è costato il posto al direttore, anche se non si escludono altre reazioni: il ministro della Difesa in persona, Lorenzo Guerini, ha infatti disposto un’inchiesta interna per “verificare fatti e responsabilità”. Lo spettacolo, come ricostruisce l’agenzia Ansa, è andato in scena sabato sera, allo storico Circolo ufficiali delle Forze armate, nel comprensorio di Palazzo Barberini, in via XX ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Unaal secondo giorno diin. È quello che è successo aldella, neanche due giorni dopo l’invasione della Russia. Ne è nato uno caso che è costato il posto al, anche se non si escludono altre reazioni: il ministro della Difesa in persona, Lorenzo Guerini, ha infatti disposto un’inchiesta interna per “verificare fatti e responsabilità”. Lo, come ricostruisce l’agenzia Ansa, è andato insabato sera, allo storico, nel comprensorio di Palazzo Barberini, in via XX ...

