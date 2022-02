In marcia contro la violenza: la Valle Caudina si mobilita (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMontesarchio (Bn) – Cervinara, San Martino e l’intera Valle Caudina dicono no ad ogni forma di violenza con una marcia silenziosa che si è tenuta ieri pomeriggio a Cervinara, partita da Via Roma fino a Piazza Ioffredo, luogo simbolo dove sabato 19 febbraio si è consumato l’efferato omicidio di Nicola Zeppetelli.Una marcia silenziosa che ha visto la partecipazione, su invito dei sindaci Caterina Lengua e Pasquale Pisano, del presidente della provincia di Avellino Rizieri Buonopane, di tante fasce tricolori e di moltissime associazioni del territorio. Presenti sindaci e delegati dei comuni di Montesarchio, Rotondi, Roccabascerana, Tocco Caudio, Bonea, Airola, Arpaia, Paolisi, Bucciano, Sant’Angelo a Scala per dire no alla violenza che si sta consumando in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMontesarchio (Bn) – Cervinara, San Martino e l’interadicono no ad ogni forma dicon unasilenziosa che si è tenuta ieri pomeriggio a Cervinara, partita da Via Roma fino a Piazza Ioffredo, luogo simbolo dove sabato 19 febbraio si è consumato l’efferato omicidio di Nicola Zeppetelli.Unasilenziosa che ha visto la partecipazione, su invito dei sindaci Caterina Lengua e Pasquale Pisano, del presidente della provincia di Avellino Rizieri Buonopane, di tante fasce tricolori e di moltissime associazioni del territorio. Presenti sindaci e delegati dei comuni di Montesarchio, Rotondi, Roccabascerana, Tocco Caudio, Bonea, Airola, Arpaia, Paolisi, Bucciano, Sant’Angelo a Scala per dire no allache si sta consumando in ...

