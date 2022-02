Imprese, Manageritalia: in pandemia i dirigenti sono cresciuti grazie alle donne e nel terziario (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Nel 2020, anno dell'emergenza pandemica e della generale crisi economica e sociale, i manager delle aziende crescono solo grazie all'aumento della presenza femminile nei ruoli dirigenziali dei più importanti comparti del terziario. E' il bilancio che emerge dal Rapporto di Manageritalia sui dirigenti privati pubblicato come ogni anno in occasione della Festa della donna con un'elaborazione degli ultimi dati ufficiali Inps. Se nel 2019 i dirigenti uomini erano 94.332 e le donne 21.116, nel 2020 aumenta il numero di queste ultime del 4,9% (22.147) mentre diminuisce dello 0, 37% il numero degli uomini (-353). Il dato totale dei dirigenti, comunque, grazie proprio ed esclusivamente alla crescita delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Nel 2020, anno dell'emergenza pandemica e della generale crisi economica e sociale, i manager delle aziende crescono soloall'aumento della presenza femminile nei ruoli dirigenziali dei più importanti comparti del. E' il bilancio che emerge dal Rapporto disuiprivati pubblicato come ogni anno in occasione della Festa della donna con un'elaborazione degli ultimi dati ufficiali Inps. Se nel 2019 iuomini erano 94.332 e le21.116, nel 2020 aumenta il numero di queste ultime del 4,9% (22.147) mentre diminuisce dello 0, 37% il numero degli uomini (-353). Il dato totale dei, comunque,proprio ed esclusivamente alla crescita delle ...

