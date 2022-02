Il tiro di Fabian e il coraggio dello sport nei giorni importanti della vita (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’arco di Fabian arriva sul terminare della sera, dove per sua natura siede deferente e niente affatto silenzioso lo sport quando cose più importanti, nella vita, fanno capolino, come ribadito con coraggio da Lewandowski, Wojciech Szczesny, Zinchenko, Mykolenko, vitali Klitschko, Sofiia Yaremchuk e molti altri. Si insacca nella porta bianco celeste a valle di ore in cui centinaia di migliaia di manifestanti a Berlino hanno sfilato sotto la porta di Brandeburgo, che novant’anni fa vestiva le insegne dell’orrore. Si sono mossi in cammino contro la guerra, in difesa di quanto l’Occidente, spesso dipinto come un eterno turista in ciabatte a ciondolare in un bad&breakfast, sta per la prima volta provando a meritarsi – la libertà. La libertà La libertà di guardare la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’arco diarriva sul terminaresera, dove per sua natura siede deferente e niente affatto silenzioso loquando cose più, nella, fanno capolino, come ribadito conda Lewandowski, Wojciech Szczesny, Zinchenko, Mykolenko,li Klitschko, Sofiia Yaremchuk e molti altri. Si insacca nella porta bianco celeste a valle di ore in cui centinaia di migliaia di manifestanti a Berlino hanno sfilato sotto la porta di Brandeburgo, che novant’anni fa vestiva le insegne dell’orrore. Si sono mossi in cammino contro la guerra, in difesa di quanto l’Occidente, spesso dipinto come un eterno turista in ciabatte a ciondolare in un bad&breakfast, sta per la prima volta provando a meritarsi – la libertà. La libertà La libertà di guardare la ...

