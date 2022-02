Il russo Medvedev nuovo numero uno del tennis: "A nome dei bambini chiedo pace nel mondo" (Di lunedì 28 febbraio 2022) «Oggi voglio parlare a nome di ogni bambino del mondo. Tutti hanno sogni, la loro vita è appena iniziata: i primi amici, le prime grandi emozioni». Il nuovo numero 1 mondiale del tennis, il russo Daniil... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 28 febbraio 2022) «Oggi voglio parlare adi ogni bambino del. Tutti hanno sogni, la loro vita è appena iniziata: i primi amici, le prime grandi emozioni». Il1 mondiale del, ilDaniil...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il nuovo numero 1 mondiale del tennis, il russo Daniil Medvedev su Instagram lancia un appello: 'Oggi vog… - FBiasin : “Voglio parlare per conto di ogni bambino (…) La loro vita sta cominciando solo ora (…) Per questo chiedo la pace n… - RaiNews : Il vice presidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry #Medvedev: nazionalizzare proprietà Usa e Ue in Russia.… - slop62 : RT @SkyTG24: Guerra Ucraina, il tennista russo n. 1 Medvedev: 'A nome bambini chiedo la pace nel mondo' - robertina19899 : RT @SkyTG24: Guerra Ucraina, il tennista russo n. 1 Medvedev: 'A nome bambini chiedo la pace nel mondo' -