Il punto alle 11 30

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Una delegazione russa e una ucraina si stanno incontrando a Gomel, al confine con la Bielorussia. I due punti chiave delle richieste di Kiev sono un immediato cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino. L’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera, Josep Borrell, ha annunciato per il 28 febbraio la convocazione di una riunione dei ministri della difesa dell’Ue. Il presidente ucraino Volodimyr Zelenskij ha chiesto “l’immediato” ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha parlato con Zelensky, a cui ha assicurato l’impegno degliati a rafforzare il supporto a Kiev con missili per la difesa aerea e armi anticarro. Il portavoce del ministero russo della difesa, Igor Konashenkov, ha annunciato che l’aviazione russa ha acquisito la superiorità aerea sull’intero ...

Non si sottrae ovviamente l'Italia: 'Per me la solidarietà è stato sempre unfermo della nostra agenda europea e a maggior ragione ora daremo la massima solidarietà a un popolo che sta ...Ilperò è che, pur essendo previsto nella Legge di Bilancio, manca ancora il decreto ... Molto probabilmente, standoipotesi iniziali più accreditate, si riceverà un QR Code (tanto per fare ...Una puntata speciale di PresaDiretta dedicata alla guerra in Ucraina, lunedì 28 febbraio, alle 21.20 su Rai 3, per provare a capire le ragioni di questa guerra e i nuovi equilibri tra le grandi potenz ...Dal punto di vista degli Stati Uniti d’America ... Il governo Putin ha risposto alle sanzioni economiche occidentali con contromisure; ha formulato nuove linee guida militari per ridefinire ...