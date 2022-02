Il presidente ucraino Zelenskyy ha doppiato il protagonista di un noto film (Di lunedì 28 febbraio 2022) Volodymyr Zelenskyy è stato anche doppiatore Prima di diventare presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy è stato attore e comico. Sappiamo infatti che è diventato presidente del suo Stato a seguito dell’elezione da parte dei cittadini dopo la sua candidatura. E tutto questo aveva molto sorpreso il resto del mondo. Essendo stato attore, ha partecipato a molti L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Volodymyrè stato anchere Prima di diventaredell’Ucraina Volodymyrè stato attore e comico. Sappiamo infatti che è diventatodel suo Stato a seguito dell’elezione da parte dei cittadini dopo la sua candidatura. E tutto questo aveva molto sorpreso il resto del mondo. Essendo stato attore, ha partecipato a molti L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

pietroraffa : ?? Il presidente ucraino, Volodymyr Zelenski, ha chiesto l'ammissione immediata dell'Ucraina all'Unione Europea attr… - stanzaselvaggia : Quando mi direte “zitta che fai Ballando con le stelle” vi ricorderò che nel 2006 il presidente ucraino Zelenskyy n… - GiovaQuez : Zelensky: 'Non credo nell'esito positivo dei negoziati con la Russia, ma lasciamoli provare, in modo che nessun cit… - neripro : @eughen61 @marco_antifa_ Concordo.L'Ucraina non è ancora pronta, come le sue consorelle Ungheria e Polonia. La lor… - Novella_2000 : Il presidente ucraino Zelenskyy ha doppiato il protagonista di un noto film -