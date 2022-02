Il Padrino | 50 anni dopo | la storia del film che è diventato un cult del cinema

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Dal 28 febbraio, in occasione dei cinquant'dalla sua uscita, torna alil capolavoro di Francis Ford Coppola, Il, del 1972: vi raccontiamo ladele tutti gli elementi che lo hanno reso un. Questa è davvero una proposta che non potete rifiutare. Dal 28 febbraio, infatti, in occasione dei cinquant'dalla sua uscita, che ricorrono a marzo, torna alil capolavoro di Francis Ford Coppola, Il, del 1972. In un periodo in cui in tanti stiamo riscoprendo pian piano il piacere di tornare a vedere iin sala, Ilè davvero l'occasione perfetta per gustare il grande. Vedere quest'opera sul grande schermo, lasciarsi avvolgere ...