Il Napoli di Spalletti ha imparato a vincere senza dominare

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Il gol di Fabián Per una volta, partiamo dalla fine. Dal gol che ha deciso la partita, da quello che è stato (giustamente) definito il colpo di biliardo di Fabián Ruiz. Solo che però non partiamo proprio da quel momento lì, piuttosto qualche secondo prima. Ovvero quando Rrahmani si ritrova a poter giocare in libertà un pallone ciabattato in avanti da Hysaj, e allora decide di non imitare il suo ex compagno, piuttosto di fare esattamente ciò che lui e i suoi compagni avevano cercato di fare per tutta la partita – non sempre ci sono riusciti. Ovvero: provare a muovere il pallone con qualità per manipolare la difesa della Lazio. Anche al 94esimo, la tattica e la tecnica possono funzionare. Partiamo da lì, e vediamo tutto ciò che è successo dopo, fino al colpo di biliardo di Fabián. Poi lo analizziamo. Tutto perfetto Come successo per tutta la partita, la Lazio – eseguendo i dettami ...